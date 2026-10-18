Tata Trusts Hospital Plan: अमीर मरीजों की फीस से जरूरतमंदों का इलाज, देशभर में अस्पताल खोलने की तैयारी

Tata Trusts: टाटा ट्रस्ट्स ने देशभर में 40 से 50 गैर-लाभकारी सामान्य अस्पतालों का नेटवर्क स्थापित करने की योजना बनाई है। ट्रस्ट्स की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में चेयरमैन नोएल टाटा ने इस प्रस्तावित मॉडल की जानकारी दी है। इसका उद्देश्य उन लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, जो इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। यह योजना ऐसे समय सामने आई है, जब ट्रस्टियों के बीच और टाटा संस के साथ मतभेदों की खबरें चर्चा में हैं। नोएल टाटा के अनुसार, प्रस्तावित अस्पतालों में इलाज का खर्च वहन कर सकने वाले मरीजों से मिलने वाले शुल्क का इस्तेमाल उन मरीजों को उपचार उपलब्ध कराने में किया जाएगा, जो इसका खर्च नहीं उठा सकते। इस मॉडल के जरिए अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की व्यवस्था बनाने की योजना है।