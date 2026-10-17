Kolkata Stampede: कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर भगदड़, 17 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

Kolkata Durga Puja: कोलकाता में सप्तमी की शाम भारी भीड़ के बीच चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल के पास भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 17 लोगों की मौत और 25 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बारिश शुरू होने के बाद पंडाल के बाहर इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक आगे बढ़ने लगी। इससे कुछ लोग सड़क पर गिर गए और अफरा-तफरी मच गई।