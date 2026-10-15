‘भारत की राजनीति को अस्थिर करने का षड्यंत्र’, इमरान खान के प्रदर्शन में शामिल होने पर सामने आए बीजेपी नेताओं के तीखे बयान

इमरान खान की नागरिकता को लेकर भिनेता और एफटीआईआई के पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार उन्हें देश छोड़ने के लिए 12 दिन का समय न देकर सिर्फ 24 घंटे का समय दें। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ जो इमरान विरोध प्रदर्शन करने गए। उनके ऐसा करने से यह मामला सामने आ गया। उन्होंने कहा कि क्या पता अभी और कितने लोग ऐसे हों जो इस तरह से छुपे बैंठे हों।