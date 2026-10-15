40,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, अनिल अंबानी ग्रुप के पूर्व अधिकारी पुनीत गर्ग को मिली जमानत

इससे पहले कई बार पुनीत गर्ग की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जून में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उससे पहले अप्रैल में मेडिकल आधार पर उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ मेडिकल जांच और इलाज कराने के लिए अंतरिम बेल मांगी थी। गिरफ्तारी से पहले, उनका मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में इलाज हुआ था।