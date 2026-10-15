सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती महिला को धक्का देने के आरोपों की जांच के आदेश दिए, गौरव भाटिया ने लगाए राहुल गांधी पर आरोप

विपक्ष द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन किए गए है। इस दौरान महिला पत्रकारों से बदसलूकी के भी मामले सामने आए। महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इस याचिका की सुनवाई के दौरान महिला इस याचिका में मांग की गई कि एक अलग कमेटी बने जो इन आरोपों की जांच करे और पत्रकारों की सुरक्षा के गाइडलाइंस बनाएं।