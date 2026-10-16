पुलिस हड्डियां तोड़ सकती है, सत्याग्रह नहीं’, राहुल गांधी का आरोप- छात्रों पर हमले की FIR दर्ज करने से दिल्ली पुलिस ने किया इनकार

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के बजाय उनकी बात सुनने की अपील की थी। राहुल ने छात्रों से कथित पुलिस दुर्व्यवहार के सबूत जुटाने को भी कहा था और भरोसा दिलाया था कि इन सबूतों के आधार पर जवाबदेही तय कराने की कोशिश की जाएगी। यह विवाद मतदाता सूची के संशोधन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सामने आया है। फिलहाल, राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों और FIR दर्ज नहीं करने के दावे पर दिल्ली पुलिस का पक्ष इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।