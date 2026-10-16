महुआ मोइत्रा vs प्रशासन: सुप्रीम कोर्ट ने बदला 1 सितंबर का सर्कुलर, MPLADS मामले में हाई कोर्ट जाने की छूट

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कृष्णानगर के सरकारी सर्किट हाउस से जबरन हटाए जाने और 1 सितंबर के उस सर्कुलर का विरोध किया था जिसमें सांसद के ठहरने से 3 दिन पहले सूचना देने की शर्त रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोइत्रा को अपनी यात्रा से केवल एक दिन पहले जिला प्रशासन को सूचित करना होगा, जिसके बाद प्रोटोकॉल के अनुसार ठहरने की व्यवस्था कर दी जाएगी। इस तरह कोर्ट के निर्देश से 1 सितंबर के उस सर्कुलर में बदलाव हो गया है, जिसमें तीन से चार दिन पहले सूचना देना अनिवार्य किया गया था। अब सांसद को केवल एक दिन पहले जानकारी देनी होगी, जिससे उनकी यात्रा और ठहरने की प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान हो जाएगी।