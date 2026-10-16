तिरंगा यात्रा से पहले एक्शन, CJP संस्थापक अभिजीत दीपके के घर पहुंची दिल्ली पुलिस

Abhijeet Dipke (Photo-IANS)
नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस के जवान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गावंडे के आवास पर पहुंचे, जहां CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ठहरे हुए हैं। अभिजीत दीपके ने आज कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन का आह्वान किया है। अधिकारियों के अनुसार, पुलिस ने दिपके के आवास पर पहुंचकर उन्हें नोटिस दिया है। नोटिस के जरिए उन्हें विरोध मार्च निकालने से रोकने की बात कही गई है।
दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुक्रवार को 'लहरा दो तिरंगा' मार्च निकाला जाना है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में जुटने की अपील की है। यह प्रदर्शन पार्टी के दो नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध में किया जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत पाबंदी लागू है।
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