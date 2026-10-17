37 किलो सोने और 1100 एकड़ जमीन के दावे पर विवाद, करनैल सिंह की याचिका पर कोर्ट ने टाला आदेश

जैन का आरोप है कि इंटरव्यू में करनैल सिंह ने उनके बारे में 37 किलो सोना मिलने और 1100 एकड़ जमीन होने जैसी बातें कही थीं। जैन ने इन बयानों को गलत बताते हुए मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि इन बातों से उनकी छवि खराब हुई।