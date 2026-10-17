दिल्ली में DTC बस ने ई-रिक्शा, दो बाइक और स्कूटर को मारी टक्कर, एक की मौत; महिला चालक फरार

मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे के बाद बस चला रही महिला मौके से चली गई। हालांकि, उसके बारे में अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस की ओर से चालक की पहचान और उसे पकड़ने को लेकर भी जानकारी का इंतजार है। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। यह जांच का विषय है कि बस ने एक के बाद एक कई वाहनों को किन परिस्थितियों में टक्कर मारी। पुलिस जांच में बस की दिशा, दुर्घटना के हालात और चश्मदीदों के बयान अहम हो सकते हैं।