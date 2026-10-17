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दिल्ली में DTC बस ने ई-रिक्शा, दो बाइक और स्कूटर को मारी टक्कर, एक की मौत; महिला चालक फरार

Delhi DTC Bus Accident: दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में DTC बस ने कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Oct 17, 2026

Delhi Road Accident

दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में हादसे के बाद मौके पर जमा लोगों की भीड़। (फोटो सोर्स-ANI)

Delhi Road Accident: दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में DTC बस से हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टिकरी बॉर्डर की ओर जा रही बस ने पहले एक ई-रिक्शा, दो मोटरसाइकिलों और एक स्कूटर को टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, बस चला रही महिला के मौके से भागने की बात भी सामने आई है।

यह हादसा आनंद पर्वत इलाके में 212 नंबर बस स्टैंड के पास हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बस की टक्कर से सड़क पर चल रहे कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों को अस्पताल पहुंचाया

हादसे की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की जानकारी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि घायलों में से किसी की हालत गंभीर है या नहीं। यह भी साफ नहीं है कि ई-रिक्शा, दोनों मोटरसाइकिलों और स्कूटर पर कितने लोग सवार थे।

महिला बस चालक के भागने की खबर

मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे के बाद बस चला रही महिला मौके से चली गई। हालांकि, उसके बारे में अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस की ओर से चालक की पहचान और उसे पकड़ने को लेकर भी जानकारी का इंतजार है। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। यह जांच का विषय है कि बस ने एक के बाद एक कई वाहनों को किन परिस्थितियों में टक्कर मारी। पुलिस जांच में बस की दिशा, दुर्घटना के हालात और चश्मदीदों के बयान अहम हो सकते हैं।

पुलिस जांच में जुटी

फिलहाल इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत और तीन लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। मृतक की पहचान, घायलों की स्थिति और महिला चालक के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी अधिक जानकारी सामने आने के बाद घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी।

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Updated on:

17 Oct 2026 11:43 am

Published on:

17 Oct 2026 11:14 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में DTC बस ने ई-रिक्शा, दो बाइक और स्कूटर को मारी टक्कर, एक की मौत; महिला चालक फरार

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