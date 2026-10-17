Tiranga March Delhi: 13 घंटे बाद पुलिस हिरासत से छूटी नेहा बोरा, दीपके की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का सामने आया बयान

दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित होने वाली 'तिरंगा सभा' में शामिल होने जा रहे 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि उन्होंने कहा था कि किसी को भी सीपी (कनॉट प्लेस) तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन हम यहां पहुंच गए हैं। हम शहर के मुख्य हिस्से में आ गए हैं। हमने दिल्ली पुलिस को चुनौती दी है, हमने उनके प्रतिबंध को तोड़ा है, और हमने तिरंगे का मान रखा है। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मंडी हाउस के पास प्रदर्शन कर रहे आइसा और वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।