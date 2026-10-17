17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Tiranga March Delhi: 13 घंटे बाद पुलिस हिरासत से छूटी नेहा बोरा, दीपके की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का सामने आया बयान

Abhijit Dipke arrested: 13 घंटे बाद पुलिस हिरासत से रिहा हुईं आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा। तिरंगा मार्च में BNS धारा 163 उल्लंघन पर हिरासत, कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके गिरफ्तार।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 17, 2026

Journalists Safety

नेहा बोरा। (फाइल फोटो-ANI)

Neha Bora released: दिल्ली पुलिस ने आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को रिहा कर दिया है। नेहा बोरा को आज सुबह 6 बजे रिहा किया गया। वह बीते 13 घंटों से पुलिस हिरासत में थी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर की शाम को तिरंगा मार्च के दौरान नेहा बोरा और अभिजीत दीपके को BNS की धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया था।

तिरंगा मार्च के दौरान लिया गया था हिरासत में

दिल्ली पुलिस ने बताया कि 16 अक्टूबर की शाम को तिरंगा मार्च के दौरान छात्र नेता नेहा बोरा और सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके को एहतियाती धाराओं के तहत हिरासत में लिया था। नेहा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रिहा कर दिया गया। जानकारी सामने आई है कि नेहा को मंडी हाउस से कस्टडी में लिया गया था।

6 दिन में दूसरी बार पुलिस कस्टडी में लिए गए सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ BNS की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। उन्हें SEM कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि, दीपके को कहां रखा गया है, इसे लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। बीते 6 दिनों में दीपके को दूसरी बार कस्टडी में लिया गया है। इससे पहले 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले दीपके को विमान से हिरासत में लिया गया था, अगले दिन छोड़ दिया गया।

पुलिस ने वकीलों को नेहा से मिलने नहीं दिया गया

दिल्ली पुलिस पर आइसा ने आरोप लगाया कि आधी रात थाने में लाने के बाद पुलिस ने वकीलों को नेहा से मिलने नहीं दिया। आइसा से जुड़े छात्रों ने कहा कि जब मुलाकात हुई तो वहां पुलिस-रिकॉर्डर कैमरे सब मौजूद थे। नेहा के समर्थकों ने आरोप लगाया कि नेहा बीते कुछ दिनों से बीमार हैं, फिर भी उन्हें दवाई लेने से रोक दिया गया।

दिल्ली पुलिस ने कुल 150 लोगों को हिरासत में लिया है

दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित होने वाली 'तिरंगा सभा' में शामिल होने जा रहे 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि उन्होंने कहा था कि किसी को भी सीपी (कनॉट प्लेस) तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन हम यहां पहुंच गए हैं। हम शहर के मुख्य हिस्से में आ गए हैं। हमने दिल्ली पुलिस को चुनौती दी है, हमने उनके प्रतिबंध को तोड़ा है, और हमने तिरंगे का मान रखा है। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मंडी हाउस के पास प्रदर्शन कर रहे आइसा और वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Oct 2026 07:03 am

Published on:

17 Oct 2026 06:35 am

Hindi News / National News / Tiranga March Delhi: 13 घंटे बाद पुलिस हिरासत से छूटी नेहा बोरा, दीपके की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का सामने आया बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

हवामहल, सोमनाथ और वंदे मातरम्… कोलकाता की दुर्गापूजा में इस बार दिखेगी भारतीय विरासत

Durga Puja 2026 news
राष्ट्रीय

दतिया के इस शक्तिपीठ से जुड़ा है 1962 के भारत-चीन युद्ध का रहस्य, जानें खास बातें

Maa Pitambara Peeth
राष्ट्रीय

गरबा के जोश में ‘दिल मांगे’ थोड़ा संभल के डांस! नवरात्र में घंटों गरबा खेलने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

Navratri Fitness
राष्ट्रीय

सूर्य के दो शक्तिशाली विस्फोटों का ISRO और ESA ने मिलकर किया अध्ययन, आदित्य L1 ने खोले सौर रहस्य

ISRO news
राष्ट्रीय

98 साल के लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के अस्पताल में चल रहा इलाज

Lal Krishna Advani news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.