क्या Gen Z को समझने में BJP को हो रही मुश्किल? 80 नेताओं की टीम तलाश रही जवाब

बैठक के दौरान जब युवाओं और हिंदुत्व के जुड़ाव पर बात हुई, तो गोरखपुर सांसद रवि किशन ने अपना नजरिया रखा। उन्होंने HT से बातचीत में कहा, 'आज के युवा जन्म से ही हिंदू हैं, इसलिए इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देने या जबरदस्ती साबित करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति, मूल्य और संस्कारों को उनके सामने सही तरीके से रखने पर ध्यान देना चाहिए।'

रवि किशन ने यह सलाह भी दी कि राजनीति में युवाओं के सामने अपनी स्वाभाविक पहचान बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई गलती हो भी जाए, तो उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए।