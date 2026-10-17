हवामहल, सोमनाथ और वंदे मातरम्… कोलकाता की दुर्गापूजा में इस बार दिखेगी भारतीय विरासत



अगरपाड़ा तारापुकुर आदि सार्वजनिन दुर्गोत्सव की 2026 की थीम 'दशम अवतार' है। यहां भगवान विष्णु के दस अवतारों को पंडाल की कला और सज्जा के जरिए प्रस्तुत किया गया है। मीन, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतारों से जुड़ी पौराणिक कथाओं और कलात्मक रूपों को मंडप में उकेरा गया है। पंडाल के समीप जलाशय के पानी पर प्रकाश-चित्रों के माध्यम से विष्णु के दस अवतारों के दृश्य दिखाने की भी व्यवस्था की गई है। दक्षिण कोलकाता के बैष्णवघाटा पाटुली उपनगरी सार्वजनिन दुर्गोत्सव की इस वर्ष की थीम 'अंतर्लीन' है। कलाकार पार्थ ज्वारदार की परिकल्पना में तैयार इस पंडाल में मिट्टी की परतों के भीतर दबे एक विस्मृत सभ्यता के इतिहास को कलात्मक रूप दिया गया है। सभ्यता के जन्म, विकास और समय के साथ उसके विलुप्त होने की कहानी को माटी की परतों, टूटे स्थापत्य और विभिन्न कलारूपों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। पंडाल का अनुभव किसी पुरातात्विक उत्खनन स्थल जैसा बनाया गया है। इसी कलात्मक यात्रा के केंद्र में देवी दुर्गा को सृजन, पुनर्जन्म और नवजागरण के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है।