अभिजीत दीपके को कोर्ट में किया पेश, तिरंगा मार्च से जुड़ा है मामला

बता दें कि पेशी के दौरान थाने के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, दीपके को SEM कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले सिटीजन जस्टिस फोरम (CJP) की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया पर उनकी पेशी की जानकारी दी थी। मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के वीडियो भी सामने आए हैं।