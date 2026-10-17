PoK में 500 आतंकी लॉन्चपैड पर मौजूद? बर्फबारी से पहले घुसपैठ की आशंका, कुपवाड़ा में मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए

सर्दियों का यह दौर सुरक्षा बलों के लिए हमेशा से काफी संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने के कारण घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते और दर्रे पूरी तरह बंद हो जाते हैं। यही वजह है कि बर्फबारी शुरू होने से पहले पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों को भारतीय सीमा में धकेलने की साजिशें तेज हो जाती हैं। खुफिया सूत्रों से मिले इनपुट के अनुसार, सीमा पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के विभिन्न लॉन्चपैड्स पर भारी संख्या में आतंकी मौजूद हैं, जो लगातार भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में ताक लगाए बैठे हैं।