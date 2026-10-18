Maharashtra Murder: सोशल मीडिया पर दोस्ती, एकतरफा प्रेम और शादी तय होने से नाराजगी, सिरफिरे युवक ने की छात्रा की हत्या

गौरतलब है कि उल्हासनगर के भय्यासाहेब आंबेडकर नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। प्रेम संबंध का विरोध कर रही एक मां ने अपनी 20 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी थी। घटना के बाद उल्हासनगर पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया था कि मृतका अमृता गरड का अपने ही इलाके के एक युवक से प्रेम संबंध था। उसकी मां आशा गरड इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी और किसी भी हालत में बेटी की शादी उस युवक से नहीं कराना चाहती थी। इसी बात को लेकर मां-बेटी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।