कई स्टेट्स मे छात्र संघ चुनावों को लेकर क्यों बदल रहा राज्य सरकारों का नजरिया? कैंपस इलेक्शन को मिल रही हरी झंडी

अगले साल विधानसभा चुनाव से गुजरने वाले यूपी में भी छात्र संघ चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू करने की मांग को लेकर आला अधिकारियों से मुलाकात कर रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) को 1996, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 2018 से छात्र संघ चुनाव का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में हिंसा की वजह से 2018 से राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन पर रोक लगी हुई है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह वि मश्वविद्यालय में 2017 के बाद चुनाव नहीं हुए, तो दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, गोरखपुर और लखनऊ विश्वविद्यालय में 2016 और 2012 के बाद चुनाव नहीं हुए। इसी तरह गुजरात की यूनिवर्सिटीज में भी 2023 के बाद चुनाव नहीं हुए। जामिया मिलिया इस्लामिया में 2006 से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्स्टी ऑफ हिमाचल प्रदेश में 2019 के बाद छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, वहीं लद्दाख यूनिवर्सिटी में भी 2024 के बाद स्टूडेंट इलेक्शन नहीं हुए। बिहार, गुजरात, कोलकाता के कॉलेजों में भी काफी समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं। कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में 2020 के बाद इलेक्शन नहीं हुए हैं। बिहार में पटना विश्वविद्यालय को छोड़ दे तो बाकी यूनिवर्सिटीज में 2018 के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं।