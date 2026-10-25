Delhi AQI Today: दिल्ली ही नहीं, इन बड़े शहरों में भी हवा का बुरा हाल! AQI लिस्ट में मुंबई सबसे आगे!

PM2.5 असल में महीन कण होते हैं, जो आसानी से सांस के रास्ते फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। इनका असर लंबे वक्त तक बना रहे, तो सांस लेने में परेशानी और दिल से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। PM10 में सड़क की धूल और कंस्ट्रक्शन साइट्स से उड़ते कण भी शामिल होते हैं। दिल्ली की हवा खराब होने के पीछे बड़ा हाथ वाहनों की धुआँ, निर्माण स्थलों की धूल, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, कचरा जलाना और बदलता मौसम है। और जब सर्दी शुरू होती है, तो हवा की रफ्तार धीमी पड़ जाती है नतीजा, प्रदूषण बढ़ जाता है।