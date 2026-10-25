मुंबई की सुजाता बिल्डिंग में लगी आग, एग्जिट गेट पर अतिक्रमण से बढ़ी लोगों की परेशानी

सांताक्रूज की बिल्डिंग में लगी भीषण आग (फाइल फोटो)
Sujata Building Fire: मुंबई के सांताक्रूज स्थित जुहू तारा रोड पर सुजाता बिल्डिंग में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के बीच अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे। एग्जिट गेट पर अतिक्रमण के कारण लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हुई, वहीं दमकलकर्मियों को भी इमारत में प्रवेश करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राहत की बात है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
जानकारी के अनुसार, इमारत के अंदर आग बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और पिछले डेढ़ घंटे से लगातार लपटें उठ रही हैं। आग की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि आसपास के लोगों में भी डर का माहौल बन गया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि इस खतरनाक हादसे में अब तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान या किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक गंभीर लापरवाही और समस्या सामने आई है। इमारत के एग्जिट गेट पर अतिक्रमण होने के कारण अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, आग बुझाने और राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों को भी इसी अतिक्रमण की वजह से इमारत के अंदर प्रवेश करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है, हालांकि प्रशासन और जांच टीमें अभी स्पष्ट कारणों का पता लगाने में जुटी हुई हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग