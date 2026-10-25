मुंबई की सुजाता बिल्डिंग में लगी आग, एग्जिट गेट पर अतिक्रमण से बढ़ी लोगों की परेशानी

Sujata Building Fire: मुंबई के सांताक्रूज स्थित जुहू तारा रोड पर सुजाता बिल्डिंग में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के बीच अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे। एग्जिट गेट पर अतिक्रमण के कारण लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हुई, वहीं दमकलकर्मियों को भी इमारत में प्रवेश करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राहत की बात है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।