25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

मुंबई की सुजाता बिल्डिंग में लगी आग, एग्जिट गेट पर अतिक्रमण से बढ़ी लोगों की परेशानी

Santacruz: मुंबई के जुहू तारा रोड स्थित सुजाता बिल्डिंग में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। एग्जिट गेट पर अतिक्रमण के कारण लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हुई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Pratiksha Gupta

Updated: 25 Oct 2026, 7:48 AM IST

Juhu Tara Road

सांताक्रूज की बिल्डिंग में लगी भीषण आग (फाइल फोटो)

Sujata Building Fire: मुंबई के सांताक्रूज स्थित जुहू तारा रोड पर सुजाता बिल्डिंग में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के बीच अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे। एग्जिट गेट पर अतिक्रमण के कारण लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हुई, वहीं दमकलकर्मियों को भी इमारत में प्रवेश करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राहत की बात है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

डेढ़ घंटे से धधक रही है इमारत

जानकारी के अनुसार, इमारत के अंदर आग बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और पिछले डेढ़ घंटे से लगातार लपटें उठ रही हैं। आग की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि आसपास के लोगों में भी डर का माहौल बन गया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि इस खतरनाक हादसे में अब तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान या किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

एग्जिट गेट पर अतिक्रमण बना बड़ी बाधा

इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक गंभीर लापरवाही और समस्या सामने आई है। इमारत के एग्जिट गेट पर अतिक्रमण होने के कारण अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, आग बुझाने और राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों को भी इसी अतिक्रमण की वजह से इमारत के अंदर प्रवेश करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है, हालांकि प्रशासन और जांच टीमें अभी स्पष्ट कारणों का पता लगाने में जुटी हुई हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

फिलीपींस में विमान हादसा, ट्रेनिंग के दौरान वायुसेना के 2 जेट क्रैश, 4 पायलटों की मौत

ये भी पढ़ें
Plane Crash in Philippines

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Oct 2026, 7:48 AM IST

Published on:

Hindi News / National News / मुंबई की सुजाता बिल्डिंग में लगी आग, एग्जिट गेट पर अतिक्रमण से बढ़ी लोगों की परेशानी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जदयू से निकाले गए अनंत सिंह को महागठबंधन के विधायक ने दिया खुला ऑफर, कहा- हम दोनों में एक ही क्वालिटी है

Bihar MLC Election anant singh jdu mla
राष्ट्रीय

Surat News: रोज की तरह स्विमिंग पूल गए थे विमल, घर पर पत्नी और बेटी राह देखती रहीं, फिर आई मौत की खबर

Swimming Pool Accident
राष्ट्रीय

अनंत सिंह को निकाले जाने के बाद पार्टी में बवाल, JDU MLC बोले- यह कार्रवाई गलत

anant singh on bihar mlc election result
राष्ट्रीय

शिवसेना नेता की हत्या के 26 दिन बाद भी मास्टरमाइंड गिरफ्तार नहीं, बेटे ने कहा- अब मुख्यमंत्री को सबूत और वीडियो दूंगा

Pradeep Purnekar Murder Case
राष्ट्रीय

1 नवंबर की महारैली से पहले कांग्रेस की एक और घोषणा, SIR को लेकर घर-घर जाकर पर्चे बाटेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता

November 1st mega-rally
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.