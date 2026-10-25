अमित शाह की मौजूदगी में BJP की बड़ी बैठक, 2027 विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन; SIR और विपक्ष की रैली पर भी चर्चा

बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठे विवाद पर भी चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को INDIA गठबंधन की प्रस्तावित रैली भी राजनीतिक चर्चा का अहम मुद्दा है। कांग्रेस और INDIA गठबंधन के अन्य दलों ने SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। इसी मांग को लेकर गठबंधन ने 1 नवंबर को दिल्ली में रैली आयोजित करने का आह्वान किया है।