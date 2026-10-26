रैली टालने की व्यापारियों की अपील पर राहुल गांधी ने दिया जवाब, बोले- मोदी जी से कहिए आरोपी नंबर 4 को हटाएं, रुक जाएगा आंदोलन

Rahul Gandhi on Delhi traders demand: दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को प्रस्तावित INDIA गठबंधन की रैली को स्थगित करने की व्यापारियों की मांग पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। व्यापारियों के प्रति सहानुभूति जताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वे उनकी चिंताओं को पूरी तरह समझते हैं, लेकिन राजधानी में पाबंदियां लगाने, सड़कों को सील करने और मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का काम सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटा दें, तो यह पूरा आंदोलन मात्र 30 सेकंड में समाप्त हो जाएगा।