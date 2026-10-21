Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सख्ती, GRAP-1 लागू, जानिए अब किन कामों पर लगेगी रोक

GRAP 1 Delhi: दिल्ली-NCR में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण ने परेशानी बढ़ानी शुरू कर दी है। महज 24 घंटे में दिल्ली की हवा इतनी खराब हो गई कि पूरे NCR में GRAP-1 की पाबंदियां लागू करनी पड़ीं। मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 179 था, जो बुधवार दोपहर 2 बजे बढ़कर 244 पहुंच गया। यानी एक दिन में 65 अंकों की बढ़ोतरी हुई। हवा की रफ्तार कम होने से धूल और धुएं के कण वातावरण में जमा होने की आशंका है। फिलहाल प्रदूषण से जल्द राहत मिलने के संकेत भी कम हैं। इसी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार को GRAP का पहला चरण लागू कर दिया है।