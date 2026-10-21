Traffic Challan: दिल्ली में पुराने चालान निपटाने का मौका, 25 अक्टूबर को लोक अदालत, रोज सिर्फ 50 हजार स्लिप होंगी जारी

Delhi Lok Adalat 2026:दिल्ली में कार या बाइक चलाने वालों के लिए राहत की ख़बर है। अगर आपके वाहन का कोई पुराना ट्रैफिक चालान बाकी है तो उसे निपटाने का मौका मिलने जा रहा है। दिल्ली में 25 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी, जहां तय नियमों के तहत पुराने चालान निपटाए जाएंगे। इसके लिए वाहन मालिकों को पहले ऑनलाइन स्लिप निकालनी होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस बार दो लाख चालान और नोटिस निपटाने की सीमा रखी है। हालांकि, लोक अदालत में जाने से पूरा जुर्माना माफ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।