राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 3 महीने की गर्भवती पत्रकार ने लगाया था धक्का देने का आरोप

याचिका में बताया गया है कि गिरने से पहले पत्रकार ने अपने आस-पास मौजूद लोगों से बार-बार धक्का न देने की विनती की थी। लेकिन राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जा रहे नारों में उनकी आवाज दब गई। महिला पत्रकार का आरोप है कि उनके जमीन पर गिर जाने के बाद भी न तो राहुल गांधी और न ही उनके साथ मौजूद नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं या सुरक्षाकर्मियों में से किसी ने रुककर उनका हाल पूछा या यह जानने की कोशिश की कि उन्हें कोई चोट तो नहीं आई है। पीड़िता का कहना है कि उनके हाथों से खून बह रहा था और वह लगभग 40 मिनट तक फुटपाथ पर बैठकर आने-जाने वालों से मदद मांगती रहीं।