पंजाब विधानसभा में बवाल! Partap Singh Bajwa ने स्पीकर पर साधा निशाना, बोले- ‘क्या विधानसभा सिर्फ AAP के लिए है?’

Punjab Politics: पंजाब विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों को सदन में आने से रोके जाने पर हंगामा हो गया। अब इस पर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस विधायकों को सदन में रोके जाने से नाराजगी जताई है। बाजवा ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र का अपमान बताते हुए सवाल उठाया कि क्या विधानसभा सिर्फ सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों के लिए है?