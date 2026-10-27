दिल्ली में वामपंथी दलों का मानव श्रृंखला प्रदर्शन, SIR रद्द करने की मांग; बोले- ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

इससे पहले CPI सांसद पी. संदोश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे पर सवाल उठाए। यह हलफनामा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के संदर्भ में था। कुमार ने आरोप लगाया कि तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिया गया फैसला होने से उसकी वैधता पर उठने वाले सवाल खत्म नहीं हो जाते। उन्होंने दावा किया कि SIR का फैसला स्वीकार्य नहीं है और यह मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 का उल्लंघन करता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि SIR की जरूरत क्यों पड़ी और फॉर्म-6 में बदलाव करने का निर्देश किसने दिया।