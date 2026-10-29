‘अर्नब’ के बाद एक और तूफान का खतरा! बंगाल की खाड़ी में फिर हलचल, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम

हवाएं 125 से 135 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं और हवा के झोंके 150 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचे। सुबह 8:30 बजे इसका केंद्र काकीनाडा से करीब 60 किमी दक्षिण-पश्चिम में था। आइएमडी के अनुसार अगले 48 घंटे में यह उत्तर से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए दक्षिणी ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ की ओर जाएगा और धीरे-धीरे कमजोर होगा। अगले छह घंटे में यह साधारण चक्रवाती तूफान और फिर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। तूफान के चलते आंध्र प्रदेश में तीन लोगों की मौत हुई है।