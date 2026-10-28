Cyclone Arnab: चक्रवात अर्नब का खतरा, 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट; राजस्थान में भी बदलेगा मौसम

IMD Weather Alert: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गंभीर चक्रवाती तूफान अर्नब बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। इसके प्रभाव से तटीय इलाकों में भारी बारिश और 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने का खतरा है। तटीय राज्यों में प्रशासन व आपदा दल पूरी तरह अलर्ट है और राहत अभियान की तैयारियां तेजी की जा रही हैं। विमानन कंपनियों ने भी यात्रियों के लिए परामर्श जारी किए हैं। तूफान के कारण उड़ानों के संचालन पर असर पड़ने की आशंका है।