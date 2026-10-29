जन सुराज नेता देवपालिक गुप्ता की मौत मामले में सामने आई चौंकाने वाली बात, भाई ने बताया- नोटिस पीरियड पर था

बता दें कि 26 अक्टूबर को देवपालिक अपने दो साथियों के साथ जनशताब्दी एक्सप्रेस से रांची से पटना जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे मुरी स्टेशन से पहले पेंट्री में खाना ऑर्डर करने गए थे और उसके बाद से अचानक गायब हो गए। काफी देर तक जब नहीं लौटे तो साथियों ने फोन किया। वहीं मुरी स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो वहां भी तलाश की गई। लेकिन देवपालिक नहीं मिला। फिर रेल मदद में शिकायत की गई। इसके बाद उनका शव शव झारखंड के एक जंगल से बरामद किया गया।