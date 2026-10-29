बिहार MLC चुनाव: बैलेट पेपर से चुनाव में भी कांग्रेस को जनता ने नकारा, JDU ने पूछा- अब किसे ठहराएंगे जिम्मेदार?

जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती रही है। ऐसे में बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भी कांग्रेस को जनता ने निर्णायक रूप से नकार दिया है। अब कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि वह आगे कौन-सी रणनीति अपनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी स्थिति सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय होना होगा। पार्टी को जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों को उठाने के साथ ही अपने विभिन्न संगठनों में चरणबद्ध तरीके से आंतरिक असंतोष दूर करने की योजना बनानी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस की स्थिति और खराब हो सकती है।