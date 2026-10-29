IND vs NZ: ऑकलैंड में अभिषेक शर्मा- वैभव सूर्यवंशी मचाएंगे गदर! 240 रन का लक्ष्य भी नहीं रहा है सेफ

ऑकलैंड की पिच भी बल्लेबाजों को खूब रास आती है और यहां खूब रनों की बारिश होती है। इस मैदान पर भारतीय टीम ने तीन मुकाबले खेले हैं और तीनों में उसका जीत प्रतिशत 100 है। मतलब, भारतीय टीम यहां कभी मैच हारी नहीं है। वैसे तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 159 रन है और दूसरी पारी में औसतन 149 रन बने हैं, लेकिन ये सिर्फ कागज के आंकड़े हैं। इस मैदान पर न्यूजीलैंड 243 रन बनाकर भी डिफेंड नहीं कर पाई थी और ऑस्ट्रेलिया ने उस लक्ष्य को 7 गेंद पहले ही हासिल कर लिया था।