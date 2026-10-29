SA vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ये कारनामा, जोश इंग्लिस ने केप टाउन में हासिल की बड़ी उपलब्धि

Australia vs South Africa 3rd Test: केप टाउन के न्यूलैंड्स में खेले जा रहे साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन जोश इंग्लिस ने बड़ा करानामा किया। पहली पारी में शतक जड़ते ही वह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास के ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए, जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कम से कम 2-2 शतक लगाए हैं। इंग्लिस ने 102 रन की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस पारी में शतक जड़ने वाले इकलौत बल्लेबाज रहे। इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 429 रन बनाकर पहली पारी के आधार पर 100 रन की बढ़त हासिल कर ली। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 329 रन बनाए थे।