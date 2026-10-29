India in Hong Kong Sixes 2026: हांगकांग सिक्सेस में 1992 से लेकर अब कुल 21 सीजन खेले जा चुके, लेकिन भारत ने सिर्फ एक बार 2005 यह खिताब जीता है। इस तरह करीब दो दशक से भारत इस खिताब के सूखे को झेल रहा है। इस बार उम्‍मीद है कि भारतीय टीम सूखे को खत्‍म करने में सफल रहेगी, क्‍योंकि जब भारत ने यह खिताब जीता था, तब ऑलराउंडर रॉबिन सिंह टीम इंडिया के कप्‍तान थे और इस बार हरफनमौला क्रुणाल पंड्या के हाथ में टीम की कमान है। पंड्या की कप्तानी वाली इस टीम में इस बार ऐसे खिलाड़ी हैं, जो टी20 क्रिकेट में तेजी से रन बनाने और दबाव में अहम योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। आइये एक नजर टीम इंडिया की असली ताकत पर डालते हैं।