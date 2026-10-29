29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

NZ vs IND 4th T20i Pitch Report: भारत-न्‍यूजीलैंड चौथे टी20 में भी बल्‍लेबाज मचाएंगे धमाल या गेंदबाज करेंगे कमाल, पढ़ें ईडन पार्क की पिच रिपोर्ट

NZ vs IND 4th T20i Pitch Report: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला शुक्रवार को ऑकलैंड में खेला जाएगा। जहां एक बार फिर चौकों-छक्‍कों की बारिश देखने को मिल सकती है। इससे पहले आप यहां ऑकलैंड के ईडन पार्क की पिच रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Updated: 29 Oct 2026, 9:43 AM IST

NZ vs IND 4th T20i Pitch Report, Eden Park Auckland,

ऑकलैंड के ईडन पार्क का नजारा। (फाइल फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCBtigers)

New Zealand vs India 4th T20i Pitch Report: भारत ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ उसकी सरजमीं पर जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज में शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त के साथ सीरीज पर कब्‍जा कर लिया है। अब इस सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाना है। जहां मेजबान टीम घर में सम्‍मान बचाने के इरादे से उतरेगी। वहीं, श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम के पास अब खोने को कुछ नहीं है। ऐसे में एक बार फिर पूरी निडरता के साथ मैदान पर धूम मचाने को तैयार होगी। इस मैच से पहले आपको ईडन पार्क की पिच के स्‍वभाव के बारे में बताते हैं किया यहां बल्‍लेबाज या गेंदबाज किसके लिए मदद रहेगी।

ईडन पार्क की पिच रिपोर्ट

ईडन पार्क की यूनिक ड्रॉप इन पिच के लिए जाना जाता है। यहां की बाउंड़ी छोटी है। स्‍क्‍वायर बाउंड्री लगभग 65 मीटर और स्‍ट्रेट बाउंड्री 55 मीटर की है, जिससे चलते बल्‍लेबाज आसानी से छक्के लगा सकते हैं। यहां पेसर्स को सब-ट्रॉपिकल कंडीशन या बादल छाए होने पर नई बॉल से शुरुआती स्विंग और सीम मूवमेंट मिलता है। हालांकि इसके बावजूद यहां बल्‍लेबाजों का बोलबाला रहा है। यहां ट्रू बाउंस एग्रेसिव स्ट्रोक प्ले को फेवर करता है, हालांकि स्लोअर बॉल ग्रिप कर सकती हैं। इस तरह ईडन पार्क में भी क्रिकेट फैंस को एक हाईस्‍कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है।

ईशान किशन हुए फिट, तो कौन होगा बाहर? जानें चौथे T20I में कैसी होगी भारत की प्लेइंग 11

ये भी पढ़ें
IND vs NZ 4th T20I Playing 11

ऑकलैंड के मौसम का हाल

वेलिंगटन की तरह ही ऑकलैंड में भी तेज हवाएं परेशान कर सकती हैं। यहां शुक्रवार को करीब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा बारिश की भी 25 प्रतिशत संभावना जताई गई है। आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। इसका मतलब है कि बारिश के चलते मैच में थोड़ी रुकावट हो सकती है, लेकिन दर्शकों को पूरे मैच का लुत्‍फ उठाने का मौका मिलेगा।

न्‍यूजीलैंड की टीम

टिम सेफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवॉन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैट फिशर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर और डेवोन कॉनवे।

भारतीय टीम

संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, शिवम दुबे, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

29 Oct 2026, 9:43 AM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs IND 4th T20i Pitch Report: भारत-न्‍यूजीलैंड चौथे टी20 में भी बल्‍लेबाज मचाएंगे धमाल या गेंदबाज करेंगे कमाल, पढ़ें ईडन पार्क की पिच रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ईशान किशन हुए फिट, तो कौन होगा बाहर? जानें चौथे T20I में कैसी होगी भारत की प्लेइंग 11

IND vs NZ 4th T20I Playing 11
क्रिकेट

न्‍यूजीलैंड को एक और बड़ा झटका, मैट हेनरी के बाद लॉकी फर्ग्यूसन भारत के खिलाफ बाकी T20I सीरीज से बाहर

Lockie Ferguson ruled out
क्रिकेट

कौन है कर्स्टी गॉर्डन? जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने WPL ऑक्शन में 10 लाख रुपए में खरीदा

WPL 2027 Auction
क्रिकेट

IND vs NZ: ऑकलैंड टी20 जीतते ही दुनिया की नंबर वन टीम बन जाएगी श्रेयस एंड कंपनी, जानें न्यूजीलैंड का क्या होगा हाल

IND vs WI 4th T20I, Team India,
क्रिकेट

SA vs AUS 3rd Test: 4 विकेट गंवाकर ही ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए 330 रन, विकेट के लिए तरसे साउथ अफ्रीकी गेंदबाज

AUS vs SA
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.