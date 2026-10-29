New Zealand vs India 4th T20i Pitch Report: भारत ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ उसकी सरजमीं पर जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज में शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त के साथ सीरीज पर कब्‍जा कर लिया है। अब इस सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाना है। जहां मेजबान टीम घर में सम्‍मान बचाने के इरादे से उतरेगी। वहीं, श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम के पास अब खोने को कुछ नहीं है। ऐसे में एक बार फिर पूरी निडरता के साथ मैदान पर धूम मचाने को तैयार होगी। इस मैच से पहले आपको ईडन पार्क की पिच के स्‍वभाव के बारे में बताते हैं किया यहां बल्‍लेबाज या गेंदबाज किसके लिए मदद रहेगी।