मैट हेनरी जो प्लान किए गए वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम में लौटने वाले है, वह अभी भी फिट होने के ट्रैक पर हैं। इस बीच काइल जैमीसन के प्लान किए गए वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत वह वेलिंगटन में ही रहेंगे और शनिवार को कैंटरबरी के फोर्ड ट्रॉफी के दूसरे राउंड के लिए उपलब्ध रहेंगे। फिर सोमवार को वनडे सीरीज के लिए नेशनल टीम में वापस शामिल होंगे। भारत ने पहले ही 3-0 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज अपने नाम कर ली है। अब चौथा टी20 शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा।