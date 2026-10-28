SA vs AUS 3rd Test: 4 विकेट गंवाकर ही ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए 330 रन, विकेट के लिए तरसे साउथ अफ्रीकी गेंदबाज

इससे पहले साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 329 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी रही थी और पहले विकेट के लिए सलामी बल्लेबाजों ने 158 रन की साझेदारी की। लेकिन 172 रन के भीतर सभी 10 विकेट गिर गए। आखिरी 4 विकेट तो सिर्फ 3 रन के अंतराल में गिर गए। मार्क्स एकरमैन ने 95 रन की पारी खेली, तो एडेन मार्करम ने 78, मार्को यानसन ने 52, डेविड बेडिंघम ने 50 और रायन रिकल्टन ने 42 रन की पारी खेली। कप्तान टेम्बा बावुमा खाता भी नहीं खोल सके। मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट चटकाए, तो नाथन लायन को 2 और जोश हेजलवुड-कूपर कलोनी को एक एक विकेट मिले।