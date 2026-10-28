SA vs AUS: मार्को यानसन ने हिला डाला टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, 100 विकेट पूरा करते ही बन गए दुनिया के ऐसे सिर्फ दूसरे खिलाड़ी

South Africa vs Australia 3rd Test, Marco Jansen Record: साउथ अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर मार्का यानसन ने इतिहास रच दिया। केप टाउन के न्यू लैंड्स में खेले जा रहे साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन पहला विकेट हासिल करते ही उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 100 विकेट पूरे कर लिया। इस दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। वह सबसे कम गेंदों में 100 विकेट पूरा करने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान के वकार यूनिस को पछाड़ दिया। हालांकि वह अपने ही देश के डेल स्टेन से पीछे रह गए। इसके अलावा वह साउथ अफ्रीका के लिए सबसे कम मैचों में 100 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए।