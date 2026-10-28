स्मृति मंधाना से लेकर दीप्ति शर्मा तक, WPL इतिहास की ये हैं 5 सबसे महंगी खिलाड़ी

WPL 2027 के पांचवें सीजन की नीलामी कोच्चि में आयोजित हो रही है। इस नीलामी में कुल 146 खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से सिर्फ 27 खिलाड़ियों को टीमें चुनेंगी। महिला प्रीमियर लीग (WPL) की शुरुआत 2023 में हुई थी। तब से अब तक इसके चार संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। महिला प्रीमियर लीग भले ही कमाई के मामले में आईपीएल की तुलना में अभी काफी पीछे है, लेकिन धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। आइए, WPL के इतिहास में सबसे महंगी पांच खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं।