WPL 2027 Auction: यूपी वॉरियर्स की लग जैकपोट! ऑस्ट्रेलिया की तूफानी बल्लेबाज के साथ स्नेह राणा 30-30 लाख में मिले

अब ग्रेस हैरिस यूपी वॉरियर्स के लिए शीर्ष क्रम में अहम भूमिका निभा सकती हैं। ग्रेस हैरिस कप्तान मेग लैनिंग या प्रतिका रावल संग पारी की शुरुआत कर सकती हैं। खास बात यह है कि यूपी वॉरियर्स ने उन्हें बेस प्राइस पर खरीदा है। ग्रेस हैरिस ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपए रखा था। यूपी वॉरियर्स को एक अनुभवी बल्लेबाज और भरोसेमंद ऑलराउंडर मिला है।