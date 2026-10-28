दुनिया के दिग्गज ऑलराउंडर्स की लिस्ट जारी, टॉप 10 में साउथ अफ्रीका के 3 खिलाड़ी, जानें कितने भारतीय शामिल

मार्को यानसन ने अपने करियर में पहली बार दो श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दक्षिण अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज ने गकेबरहा में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे मुकाबले में टीम की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई। यानसेन ने बल्ले से 85 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में पांच विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया।