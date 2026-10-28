WPL 2027 Auction: वैभव सूर्यवंशी से भी उम्र छोटी है आज विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में उतरने वाली ये खिलाड़ी

जनवरी में शुरू होने वाले डब्‍ल्‍यूपीएल के पांचवें एडिशन से पहले सभी फ्रैंचाइजी अपनी-अपनी स्क्वॉड पूरी करना चाहेंगी। इसलिए बोली लगाने के लिए कड़ी टक्कर होगी। बुधवार को कोच्चि में होने वाले ऑक्शन में कुल 146 खिलाड़ी शामिल होंगी, जिसमें टीमों के पास अलग-अलग पर्स साइज और स्क्वॉड की ज़रूरतें होंगी। यूपी वॉरियर्स सबसे ज्‍यादा स्लॉट भरने के साथ ऑक्शन में उतरेगा, जबकि डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), दिल्ली कैपिटल्स (DC) और गुजरात जायंट्स (GG) अपने ज्‍यादातर कोर खिलाड़ियों को बनाए रखने के बाद टारगेटेड खिलाड़ियों को शामिल करना चाहेंगी।