PAK Tri Series: अपने घर में चौथी बार ट्राई सीरीज का फाइनल खेलेगा पाकिस्तान, जानें पिछले तीनों खिताबी मुकाबलों का हाल

PAK ODI Tri Series 2026: मंगलवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बना ली। हार के बावजूद पाकिस्तान का टिकट पहले ही कन्फर्म हो चुका था और वह अपने घर में चौथी बार ट्राई सीरीज के खिताबी मुकाबले में उतरने के लिए तैयार है। इस सीरीज की तीसरी टीम इंग्लैंड है, जो शुरुआती तीनों मैच हारकर फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। अपने घर में इससे पहले तीन बार पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज आयोजित की है और तीनों बार वह फाइनल में पहुंची है, लेकिन तीनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा।