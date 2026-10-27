27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

PAK Tri Series: अपने घर में चौथी बार ट्राई सीरीज का फाइनल खेलेगा पाकिस्तान, जानें पिछले तीनों खिताबी मुकाबलों का हाल

Pakistan ODI Tri Series 2026: पाकिस्तान की टीम अब तक अपने घर में तीन बार वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंची है, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। अब 31 अक्टूबर को होने वाले फाइनल में पाकिस्तान के पास खिताब जीतने का सूखा खत्म करने का मौका होगा
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Updated: 27 Oct 2026, 9:53 PM IST

Shaheen Afridi on Shadab Khan

इंग्‍लैंड के खिलाफ विकेट का जश्‍न मनाते शाहीन अफरीदी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

PAK ODI Tri Series 2026: मंगलवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बना ली। हार के बावजूद पाकिस्तान का टिकट पहले ही कन्फर्म हो चुका था और वह अपने घर में चौथी बार ट्राई सीरीज के खिताबी मुकाबले में उतरने के लिए तैयार है। इस सीरीज की तीसरी टीम इंग्लैंड है, जो शुरुआती तीनों मैच हारकर फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। अपने घर में इससे पहले तीन बार पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज आयोजित की है और तीनों बार वह फाइनल में पहुंची है, लेकिन तीनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा।

ट्राई सीरीज के फाइनल्स का हाल

पहली बार पाकिस्तान ने 1994 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने घर पर ट्राई सीरीज खेली थी, जहां खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 64 रन से पाकिस्तान को हरा दिया था। उसके बाद साल 2004 में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच ट्राई सीरीज खेली गई थी। सीरीज के फाइनल में भी पाकिस्तान की टीम पहुंच गई और इस बार श्रीलंका ने उसे 119 रन से हरा दिया।

तीसरी बार पाकिस्तान की टीम 2025 की ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंची और इस बार पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 242 रन बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड ने 28 गेंद पहले ही 5 विकेट खोकर 243 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया और तीसरी बार भी पाकिस्तान का अपने घर में ट्राई सीरीज जीतने का सपना तोड़ दिया।

31 अक्टूबर को फाइनल

अब चौथी बार ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की खिताबी मुकाबले में जगह बना चुकी है और टक्कर श्रीलंका से होगी। इस बार पाकिस्तान की टीम ट्राई सीरीज का खिताब जीतने के सूखे को खत्म करना चाहेगी। साथ ही वह श्रीलंका से 2004 में मिली हार का बदला भी लेना चाहेगी। पाकिस्तान में खेली जा रही ट्राई सीरीज का खिताबी मुकाबला 31 अक्टूबर को खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा।

पाकिस्तान में खेली गई वनडे ट्राई सीरीज

सालशामिल टीमेंफाइनल में पाकिस्तान का प्रतिद्वंद्वीनतीजा
1994पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीकाऑस्ट्रेलियापाकिस्तान 64 रन से हारा
2004पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वेश्रीलंकापाकिस्तान 119 रन से हारा
2025पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीकान्यूजीलैंडपाकिस्तान 5 विकेट से हारा
2026पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंडश्रीलंकाफाइनल 31 अक्टूबर को

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

27 Oct 2026, 9:53 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK Tri Series: अपने घर में चौथी बार ट्राई सीरीज का फाइनल खेलेगा पाकिस्तान, जानें पिछले तीनों खिताबी मुकाबलों का हाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs NZ: चौथे टी20 में अभिषेक शर्मा बना सकते हैं ‘महारिकॉर्ड’, इतिहास पलटने के लिए चाहिए सिर्फ 40 रन

New Zealand vs India
क्रिकेट

IND vs NZ: सूर्यवंशी-अभिषेक ने बना डाले 5 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना किसी भी टीम के लिए नहीं होगा आसान

Abhishek Suryavanshi
क्रिकेट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड सीरीज के बाद कहीं खत्म न हो जाए करियर! टीम इंडिया की दूर नहीं हो रही ये टेंशन

team india
क्रिकेट

198 रन बनाकर खुश था न्यूजीलैंड, मिचेल सेंटनर ने हार के बाद बताया टीम इंडिया ने आज क्या सिखा दिया

New Zealand vs India, 3rd T20I
क्रिकेट

IND vs NZ: श्रेयस अय्यर ने अभिषेक-सूर्यवंशी की जमकर की तारीफ, लेकिन खुद बैटिंग करने गए तो हो गए हैरान, जानें पूरा मामला

Abhishek Sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.