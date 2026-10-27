IND vs NZ: न्यूजीलैंड सीरीज के बाद कहीं खत्म न हो जाए करियर! टीम इंडिया की दूर नहीं हो रही ये टेंशन

अर्शदीप सिंह को छोड़कर दूसरे भारतीय तेज गेंदबाजों की हालत बेहद खराब रही है। मयंक यादव ने एक ही मैच खेला था और 40 रन देकर एक विकेट हासिल किया था, तो प्रिंस यादव दो मैच खेल चुके हैं और उन्होंने 74 रन खर्च किए हैं। उन्होंने भी एक ही विकेट हासिल किया है। इन सबसे बुरा हाल भुवनेश्वर कुमार का है, जो तीनों मैचों में खेले हैं। उन्होंने 12 ओवर की गेंदबाजी में 139 रन लुटाए हैं और सिर्फ एक विकेट हासिल किया है। इस सीरीज में अब तक भारत ने चार तेज गेंदबाज खिलाए हैं और चारों ने मिलकर 473 रन लुटा दिए। अगर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के ओवरों को भी शामिल कर लिया जाए, तो यह आंकड़ा 582 रन तक पहुंच जाता है।