IND vs NZ: श्रेयस अय्यर ने अभिषेक-सूर्यवंशी की जमकर की तारीफ, लेकिन खुद बैटिंग करने गए तो हो गए हैरान, जानें पूरा मामला

अभिषेक शर्मा (फोटो- BCCI)
Shreyas Iyer on Abhishek-Suryavanshi: वेलिंगटन में मंगलवार को भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 199 रन के लक्ष्य को 13.2 ओवर में चार विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 198 रन बनाए थे और अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में शतक जड़कर इस लक्ष्य को भी बौना साबित कर दिया। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 45 रन ठोक डाले। दोनों ने 7 ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 133 रन तक पहुंचा दिया।
सूर्यवंशी-अभिषेक की बैटिंग देखकर विरोधी टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर तो हैरान हुए ही, साथ ही श्रेयस अय्यर भी हैरान रह गए। दरअसल, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जिस वेलिंगटन की पिच पर छक्के-चौकों की बारिश करते हुए रनों का अंबार लगा रहे थे, उसी पिच पर जब श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने गए, तो वह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने संजू सैमसन से बात करते हुए पूछा कि ये दोनों किस माइंडसेट से खेल रहे थे।
आपको बता दें कि भारतीय टीम ने यह मैच छह विकेट से जीत लिया और सीरीज भी 3-0 से अपने नाम कर ली है। हालांकि, इस सीरीज में अभी दो मुकाबले और बचे हैं। मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने दोनों की जमकर तारीफ की, लेकिन उन्होंने एक हैरान करने वाली बात बताई कि जब वह और संजू बल्लेबाजी के लिए गए, तो गेंद स्विंग कर रही थी। तब हम दोनों को लगा कि ये दोनों इस पिच पर खेल कैसे रहे थे। क्योंकि पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और सीम भी हो रही थी।
श्रेयस ने कहा कि पांच ओवर में 100 रन बनते हुए उन्होंने आज तक कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखा था। जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने आज बल्लेबाजी की, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज चाहे कहीं भी गेंद डालें, वह स्टैंड में ही जाने वाली है।
श्रेयस ने इस मुकाबले में टॉस जीता और फिर से गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की शुरुआत फिर से खराब रही और टिम सेफर्ट सिर्फ दो रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद से फिन एलन और डेरिल मिचेल ने मोर्चा संभाला और दोनों ने टीम को 90 के स्कोर तक पहुंचा दिया। नवंबर की तीसरी गेंद पर 40 रन बनाकर आउट हो गए, तो डेरिल मिचेल पांच चौके और पांच छक्कों की मदद से 52 गेंदों में 89 रन बनाकर नाबाद रहे।
ग्लेन फिलिप्स का बल्ला नहीं चला और अक्षर पटेल की गेंद पर ही वह कैच देकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 14 गेंदों में 17 रन बनाए, तो बेवन जैकब्स ने 23 गेंदों में 39 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी को एक-एक सफलता मिली।
199 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार रही। 7 ओवर में 133 और 10 ओवर में 178 रन के स्कोर के बाद कुछ बचा ही नहीं था और बचा हुआ काम तिलक वर्मा और नमन धीर ने कर दिया। संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर आउट जरूर हो गए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के 45 और अभिषेक शर्मा के 113 रनों की तूफानी पारियों ने पावरप्ले में ही न्यूजीलैंड से मैच छीन लिया था।
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