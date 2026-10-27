IND vs NZ: श्रेयस अय्यर ने अभिषेक-सूर्यवंशी की जमकर की तारीफ, लेकिन खुद बैटिंग करने गए तो हो गए हैरान, जानें पूरा मामला

आपको बता दें कि भारतीय टीम ने यह मैच छह विकेट से जीत लिया और सीरीज भी 3-0 से अपने नाम कर ली है। हालांकि, इस सीरीज में अभी दो मुकाबले और बचे हैं। मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने दोनों की जमकर तारीफ की, लेकिन उन्होंने एक हैरान करने वाली बात बताई कि जब वह और संजू बल्लेबाजी के लिए गए, तो गेंद स्विंग कर रही थी। तब हम दोनों को लगा कि ये दोनों इस पिच पर खेल कैसे रहे थे। क्योंकि पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और सीम भी हो रही थी।