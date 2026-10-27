न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तूफानी शतक के बाद अभिषेक शर्मा ने दिया बयान, कोचिंग स्टाफ को दिया क्रेडिट

भारत (India) बनाम न्यूज़ीलैंड (New Zealand) टी20 सीरीज़ के तीसरे मैच में भारतीय टीम को 6 विकेट से जीत मिली। न्यूज़ीलैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाते हुए भारत को 199 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारत ने 13.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। भारत की जीत में अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने ओपनिंग करते हुए सिर्फ 38 गेंदों में 113 रन की पारी खेली। अपनी पारी में अभिषेक ने 9 चौके और 11 छक्के लगाए और 297.37 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्हें इसके लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। अपनी मैच विनिंग पारी की बाद अभिषेक ने टीम के कोचिंग स्टाफ के बारे में एक बड़ा बयान दिया।