IND vs NZ: अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा विराट कोहली-क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड, वेलिंगटन में लिख दिया नया इतिहास

भारतीय बल्लेबाज के तौर पर विदेशी सरजमीं पर एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अब अभिषेक शर्मा के नाम हो गया है। यह रिकॉर्ड पहले तिलक वर्मा के नाम था, जिन्होंने जोहानेसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2024 में 10 छक्के लगाए थे। अभिषेक शर्मा ने आज वेलिंगटन में 11 छक्के लगाकर यह रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। हालांकि, अपने घर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम ही है, जिन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ साल 2025 में 13 छक्के लगाए थे।