पाकिस्तान की बैटिंग लाइन-अप को श्रीलंका ने किया तहस-नहस, 110 रन पर ही ढेर हो गई पूरी टीम

Pakistan ODI Tri-Series: पाकिस्तान में वनडे ट्राई सीरीज का 5वां मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में श्रीलंकाई गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 25.3 ओवर में 110 रन पर ऑलआउट कर दिया। इसके साथ ही श्रीलंका ने फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। उधर, पाकिस्तान ने अपने शुरुआती तीनों मुकाबले जीतकर पहले ही फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। मौजूदा दौरे पर इंग्लैंड सबसे फिसड्डी साबित हुई है। इंग्लैंड ने कुल 3 मैच खेले और उसे सभी मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है।