IND vs NZ: अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक ने 199 रन के लक्ष्य को भी बना दिया बौना, वेलिंगटन में 80 गेंद में खत्म किया मैच

इस मुकाबले में ग्लेन फिलिप्स का बल्ला नहीं चला और उन्हें अक्षर पटेल ने अपनी ही गेंद पर कैच कर लिया। फिलिप्स सिर्फ 17 रन बना पाए, तो बेवन जैकब्स ने 23 गेंदों में 39 रन की पारी खेली। भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर महंगे साबित रहे। उन्होंने चार ओवर में 40 रन लुटाए और कोई सफलता नहीं मिली, तो वहीं प्रिंस यादव ने चार ओवर में 44 रन खर्च कर दिए। इसके अलावा अक्षर पटेल ने चार ओवर में 36 और नीतीश कुमार रेड्डी ने चार ओवर में 38 रन दिए, जबकि अर्शदीप सिंह ने चार ओवर में 33 रन देकर एक विकेट हासिल किया।