भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा। (Photo- ANI)
Abhishek Sharma T20I Record: वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच का रोमांच चरम पर है। न्यूजीलैंड के 199 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए बैक-टू-बैक रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना दूसरा सबसे तेज अर्धशतक और दूसरा सबसे तेज शतक जड़ते हुए कई रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने पावरप्ले में 118 रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
|रैंक
|बल्लेबाज
|टीम
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|शतक की गेंदें
|1
|अभिषेक शर्मा
|भारत
|अफगानिस्तान
|दिल्ली
|2026
|30
|2
|सिकंदर रजा
|जिम्बाब्वे
|गाम्बिया
|नैरोबी (रुआराका)
|2024
|33
|2
|फिन एलन
|न्यूजीलैंड
|दक्षिण अफ्रीका
|कोलकाता
|2026
|33
|4
|डेविड मिलर
|दक्षिण अफ्रीका
|बांग्लादेश
|पोटचेफस्ट्रूम
|2017
|35
|4
|रोहित शर्मा
|भारत
|श्रीलंका
|इंदौर
|2017
|35
|4
|अभिषेक शर्मा
|भारत
|न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन
|2026
|35
|रैंक
|गेंदबाज/बल्लेबाज
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|गेंदों में अर्धशतक
|1
|युवराज सिंह
|इंग्लैंड
|डरबन
|2007
|12
|2
|कॉलिन मुनरो
|श्रीलंका
|ऑकलैंड
|2016
|14
|2
|अभिषेक शर्मा
|न्यूजीलैंड
|गुवाहाटी
|2026
|14
|4
|क्विंटन डी कॉक
|वेस्टइंडीज
|सेंचुरियन
|2023
|15
|4
|शिवम दुबे
|न्यूजीलैंड
|विशाखापत्तनम
|2026
|15
|4
|अभिषेक शर्मा
|न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन
|2026
|15
|रैंक
|टीम
|स्कोर
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|1
|भारत
|118/0
|न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन
|2026
|2
|रोमानिया
|116/0
|सर्बिया
|सोफिया
|2021
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|113/1
|स्कॉटलैंड
|एडिनबर्ग
|2024
|4
|जिम्बाब्वे
|103/1
|गाम्बिया
|नैरोबी (RSC)
|2024
|5
|दक्षिण अफ्रीका
|102/0
|वेस्टइंडीज
|सेंचुरियन
|2023
|6
|इंग्लैंड
|100/0
|दक्षिण अफ्रीका
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|2025
|6
|भारत
|100/0
|अफगानिस्तान
|दिल्ली
|2026
|रैंक
|टीम
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|100 रन पूरे करने में लगे ओवर
|1
|भारत
|न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन
|2026
|5.0
|2
|रोमानिया
|सर्बिया
|सोफिया
|2021
|5.2
|3
|दक्षिण अफ्रीका
|वेस्टइंडीज
|सेंचुरियन
|2023
|5.3
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|स्कॉटलैंड
|एडिनबर्ग
|2024
|5.3
|5
|जिम्बाब्वे
|गाम्बिया
|नैरोबी
|2024
|5.5
|5
|इंग्लैंड
|दक्षिण अफ्रीका
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|2025
|5.5
|रैंक
|टीम
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|50 रन पूरे करने में लगे ओवर
|1
|पापुआ न्यू गिनी
|वानुआतु
|पोर्ट मोरेस्बी
|2019
|2.2
|1
|रोमानिया
|सर्बिया
|सोफिया
|2021
|2.2
|1
|भारत
|न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन
|2026
|2.2
|4
|फिलीपींस
|इंडोनेशिया
|बाली
|2023
|2.3
|5
|न्यूजीलैंड
|स्कॉटलैंड
|द ओवल
|2009
|2.4
|5
|न्यूजीलैंड
|इंग्लैंड
|ऑकलैंड
|2019
|2.4
|5
|दक्षिण अफ्रीका
|वेस्टइंडीज
|सेंचुरियन
|2023
|2.4
|रैंक
|बल्लेबाज
|टीम
|पहली गेंद पर छक्के
|1
|अभिषेक शर्मा
|भारत
|8
|2
|शफीकुल्लाह शिनवारी
|अफगानिस्तान
|6
|3
|सूर्यकुमार यादव
|भारत
|5
|4
|पॉल स्टर्लिंग
|आयरलैंड
|4
|4
|कॉलिन मुनरो
|न्यूजीलैंड
|4
|4
|मोहम्मद नवीद
|यूएई
|4
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