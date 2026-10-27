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अभिषेक शर्मा अपना दूसरा सबसे तेज शतक जड़कर रचा इतिहास, न्‍यूजीलैंड के खिलाफ लगाई रिकॉर्ड की झड़ी

Abhishek Sharma: वेलिंगटन में न्‍यूजीलैंड के 199 रन का पीछा करनी उतरी भारतीय टीम ने पावरप्‍ले में धुंआधार बैटिंग की है। खासतौर पर वैभव सूर्यवंशी के साथ उतरे अभिषेक शर्मा ने अपना दूसरा सबसे तेज अर्धशतक और दूसरा ही सबसे तेज शतक जड़कर रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 27 Oct 2026, 3:19 PM IST

abhishek sharma

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा। (Photo- ANI)

Abhishek Sharma T20I Record: वेलिंगटन के हेनरी स्‍टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम न्‍यूजीलैंड मैच का रोमांच चरम पर है। न्‍यूजीलैंड के 199 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरे भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए बैक-टू-बैक रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना दूसरा सबसे तेज अर्धशतक और दूसरा सबसे तेज शतक जड़ते हुए कई रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने पावरप्‍ले में 118 रन बनाते हुए ऑस्‍ट्रेलिया बनाम स्‍कॉटलैंड के वर्ल्‍ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

फुल मेंबर टीमों के बीच T20I में सबसे तेज शतक

रैंकबल्लेबाजटीमविपक्षी टीममैदानसालशतक की गेंदें
1अभिषेक शर्माभारतअफगानिस्तानदिल्ली202630
2सिकंदर रजाजिम्बाब्वेगाम्बियानैरोबी (रुआराका)202433
2फिन एलनन्यूजीलैंडदक्षिण अफ्रीकाकोलकाता202633
4डेविड मिलरदक्षिण अफ्रीकाबांग्लादेशपोटचेफस्ट्रूम201735
4रोहित शर्माभारतश्रीलंकाइंदौर201735
4अभिषेक शर्माभारतन्यूजीलैंडवेलिंगटन202635

T20I में दो फुल मेंबर (FM) टीमों के बीच मैचों में सबसे तेज अर्धशतक

रैंकगेंदबाज/बल्लेबाजविपक्षी टीममैदानसालगेंदों में अर्धशतक
1युवराज सिंहइंग्लैंडडरबन200712
2कॉलिन मुनरोश्रीलंकाऑकलैंड201614
2अभिषेक शर्मान्यूजीलैंडगुवाहाटी202614
4क्विंटन डी कॉकवेस्टइंडीजसेंचुरियन202315
4शिवम दुबेन्यूजीलैंडविशाखापत्तनम202615
4अभिषेक शर्मान्यूजीलैंडवेलिंगटन202615

पुरुष T20I में पावरप्ले (पहले 6 ओवर) में 100+ रन बनाने वाली टीमें

रैंकटीमस्कोरविपक्षी टीममैदानसाल
1भारत118/0न्यूजीलैंडवेलिंगटन2026
2रोमानिया116/0सर्बियासोफिया2021
3ऑस्ट्रेलिया113/1स्कॉटलैंडएडिनबर्ग2024
4जिम्बाब्वे103/1गाम्बियानैरोबी (RSC)2024
5दक्षिण अफ्रीका102/0वेस्टइंडीजसेंचुरियन2023
6इंग्लैंड100/0दक्षिण अफ्रीकाओल्ड ट्रैफर्ड2025
6भारत100/0अफगानिस्तानदिल्ली2026

T20I में सबसे तेज टीम शतक लगाने वाली टीमें

रैंकटीमविपक्षी टीममैदानसाल100 रन पूरे करने में लगे ओवर
1भारतन्यूजीलैंडवेलिंगटन20265.0
2रोमानियासर्बियासोफिया20215.2
3दक्षिण अफ्रीकावेस्टइंडीजसेंचुरियन20235.3
3ऑस्ट्रेलियास्कॉटलैंडएडिनबर्ग20245.3
5जिम्बाब्वेगाम्बियानैरोबी20245.5
5इंग्लैंडदक्षिण अफ्रीकाओल्ड ट्रैफर्ड20255.5

T20I में सबसे तेज टीम फिफ्टी (ओवर के हिसाब से)

रैंकटीमविपक्षी टीममैदानसाल50 रन पूरे करने में लगे ओवर
1पापुआ न्यू गिनीवानुआतुपोर्ट मोरेस्बी20192.2
1रोमानियासर्बियासोफिया20212.2
1भारतन्यूजीलैंडवेलिंगटन20262.2
4फिलीपींसइंडोनेशियाबाली20232.3
5न्यूजीलैंडस्कॉटलैंडद ओवल20092.4
5न्यूजीलैंडइंग्लैंडऑकलैंड20192.4
5दक्षिण अफ्रीकावेस्टइंडीजसेंचुरियन20232.4

T20I में पहली ही गेंद पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

रैंकबल्लेबाजटीमपहली गेंद पर छक्के
1अभिषेक शर्माभारत8
2शफीकुल्लाह शिनवारीअफगानिस्तान6
3सूर्यकुमार यादवभारत5
4पॉल स्टर्लिंगआयरलैंड4
4कॉलिन मुनरोन्यूजीलैंड4
4मोहम्मद नवीदयूएई4

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Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

27 Oct 2026, 3:19 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / अभिषेक शर्मा अपना दूसरा सबसे तेज शतक जड़कर रचा इतिहास, न्‍यूजीलैंड के खिलाफ लगाई रिकॉर्ड की झड़ी

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