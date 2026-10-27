NZ vs IND 3rd T20I: भारत ने पावर-प्ले में बनाया सर्वोच्च स्कोर, ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा रिकॉर्ड

Top Men's T20I Powerplay Scores: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड से मिले 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने कमाल की बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत ने पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला।