NZ vs IND 3rd T20I: भारत ने पावर-प्ले में बनाया सर्वोच्च स्कोर, ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (Photo- X/@BCCI)
Top Men's T20I Powerplay Scores: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड से मिले 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने कमाल की बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत ने पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला।
अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20i सीरीज के तीसरे में पावर-प्ले में 118 रन बनाए। इसके साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के बनाए रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2024 में एडिनबर्ग में खेले गए मैच में पावर-प्ले में 1 विकेट पर 113 रन बनाया था।
|क्रम
|स्कोर
|टीमों के बीच मुकाबला
|स्थान और वर्ष
|1
|118/0
|भारत बनाम न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन, 2026
|2
|113/1
|ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड
|एडिनबर्ग, 2024
|3
|102/0
|दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज
|सेंचुरियन, 2023
|4
|100/0
|भारत बनाम अफगानिस्तान
|दिल्ली, 2026
|5
|100/1
|इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका
|ओल्ड ट्रैफर्ड, 2025
|6
|95/1
|भारत बनाम इंग्लैंड
|मुंबई, 2025
|7
|94/1
|भारत बनाम न्यूजीलैंड
|क्राइस्टचर्च / गुवाहाटी, 2026
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