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NZ vs IND 3rd T20I: भारत ने पावर-प्ले में बनाया सर्वोच्च स्कोर, ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Updated: 27 Oct 2026, 3:20 PM IST

New Zealand vs India

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (Photo- X/@BCCI)

Top Men's T20I Powerplay Scores: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड से मिले 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने कमाल की बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत ने पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20i सीरीज के तीसरे में पावर-प्ले में 118 रन बनाए। इसके साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के बनाए रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2024 में एडिनबर्ग में खेले गए मैच में पावर-प्ले में 1 विकेट पर 113 रन बनाया था।

मेंस T20I में पावर-प्ले के सबसे बड़े स्कोर

क्रमस्कोरटीमों के बीच मुकाबलास्थान और वर्ष
1118/0भारत बनाम न्यूजीलैंडवेलिंगटन, 2026
2113/1ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंडएडिनबर्ग, 2024
3102/0दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीजसेंचुरियन, 2023
4100/0भारत बनाम अफगानिस्तानदिल्ली, 2026
5100/1इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीकाओल्ड ट्रैफर्ड, 2025
695/1भारत बनाम इंग्लैंडमुंबई, 2025
794/1भारत बनाम न्यूजीलैंडक्राइस्टचर्च / गुवाहाटी, 2026

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27 Oct 2026, 3:20 PM IST

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